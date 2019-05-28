Сотрудница Россельхозбанка украла из кассы 23 млн и скрылась с мужем и детьми

История, напоминающая авантюрный детектив, разворачивается в башкирском городе Салавате. Там разыскивают 36-летнюю сотрудницу Россельхозбанка, которая похитила из кассы свыше 23 миллионов рублей и скрылась вместе со всей своей семьёй.

Как сообщают "Вести-Башкортостан" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в понедельник в конце рабочего дня старший кассир Луиза Хайруллина спокойно ушла домой вместе с огромной суммой. Когда денег хватились и цепочка привела именно к ней, по месту проживания не нашли ни саму Луизу, ни её мужа, ни двоих маленьких детей.

Ранее Лайф рассказывал о кассире одного из крупных банков во Владивостоке, которая обвиняется в присвоении 28 миллионов рублей. Средства она оставила себе во время загрузки кассет с деньгами для банкоматов.