В Томской области главный вор в законе арестован по статье о лидерстве в ОПГ

По неподтверждённым данным, речь идёт о Николае Кузьмичёве, известном в криминальном мире как Коля Томский.

В ходе спецоперации в Томске задержали и впоследствии арестовали вора в законе по новой статье Уголовного кодекса "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Об этом сообщает областное управление МВД России, в котором не раскрывают имя подозреваемого.

— Житель города Томска имел статус вора в законе и сферу своего преступного влияния на территории Томской области, занимая высшее положение в преступной иерархии региона, — говорится в пресс-релизе МВД.

Вместе с тем, по сведениям "Интерфакса", речь идёт о главном воре в законе региона Николае Кузьмичёве, известном в криминальном мире как Коля Томский.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который серьёзно ужесточает уголовную ответственность за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Он предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено. Инициатором закона выступил сам президент.