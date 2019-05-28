Путина наградили орденом в честь первого президента Казахстана

Также государственной награды республики удостоены президенты Республики Беларусь и Кыргызской Республики.

Президента России Владимира Путина наградили орденом "Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев". Указ о награждении подписал врио президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщила его пресс-служба.

— В честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества... — говорится в сообщении.

Также в указе говорится о награждении государственной наградой Казахстана президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова.

Ранее Лайф сообщал, что президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко в эту среду на саммите ЕАЭС в Нур-Султане могут обсудить возможность закупки Минском нефти из Казахстана.