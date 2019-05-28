Избивший журналиста глава района в Хакасии подал на него в суд

На него самого возбудили дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, который ранее напал на журналиста телеканала "Россия 24", подал встречное заявление против корреспондента Ивана Литомина по статье "Публичное оскорбление представителя власти". Об этом сам чиновник рассказал каналу "360".

Также Зайцев рассказал, что обсудил с членами районного политсовета партии "Единая Россия" произошедшую ситуацию. Они решили направить обращение в президиум генерального совета "Единой России" и в региональное Хакасское отделение партии, чтобы восстановить Зайцева в партии. Его исключили из партии после инцидента.

О конфликте Сергея Зайцева и съёмочной группы передачи "Вести. Дежурная часть" Лайф сообщал ранее. Чиновник толкнул журналиста из-за прозвучавших вопросов, а после и вовсе повалил на пол.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказался, что тем, кто не может отвечать на неудобные вопросы, не место во власти.