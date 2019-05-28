Саратовский подросток два года планировал нападение на школу

15-летний Даниил, который напал на школу в Вольске Саратовской области, планировал атаку с сентября 2017 года. Об этом Лайфу рассказала знакомая подростка Анастасия.

По её словам, Даниил ещё два года назад впервые заговорил о возможном нападении на школу.

— Я ещё, помню, спросила что-то вроде: "Ты издеваешься? Скажи, что шутишь". Он сказал: "Лучше бы это была шутка", — рассказывает Анастасия.

Как уже сообщал Лайф, Даниил пришёл в школу с топором и коктейлем Молотова. Зажигательную смесь он кинул в кабинет, где проходил экзамен по математике, а после ударил топором 12-летнюю девочку. Она госпитализирована. У ребёнка диагностирована травма черепа средней тяжести и большая потеря крови.