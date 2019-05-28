Свидетель заявил, что Арашуков хотел побить, а не убить советника президента КЧР

Именно Копсергенов нашёл парламентарию исполнителей, которые в итоге совершили убийство Шебзухова.

Бывший сенатор Рауф Арашуков в 2010 году нанял людей не для того, чтобы убить советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а чтобы запугать. Об этом заявил один из свидетелей — посредник между исполнителями и заказчиком (Арашуковым) Рустам Копсергенов.

По данным РИА "Новости", на допросе свидетель сказал, что сенатор попросил его найти людей, чтобы "побить Шебзухова с целью отказа его от должности, поскольку он хотел занять его кресло". Копсергенов просьбу выполнил — нашёл Магомета Джубуева, Алика Татаркулова, Султана Джанкезова и Назима Кущетерова. В мае 2010 года они избили советника президента КЧР бейсбольными битами, но вдруг ситуация вышла из-под контроля: Шебзухов внезапно побежал в сторону дома, и нападавшие его застрелили.

Ранее сообщалось, что Джубуев, Татаркулов, Джанкезов и Кущетеров получили от Арашукова за нападение на Шебзухова 500 тысяч рублей. В 2013 году Верховный суд КЧР приговорил их к 14,5–19 годам колонии строгого режима.