Росстат: Почти половина россиян может позволить себе только еду и одежду

Согласно данным ведомства, наибольший недостаток финансовых средств испытывают молодые семьи.

Денежными средствами на покупку товаров длительного использования располагают только 32,3% россиян. А 48,2% жителей страны денег хватает лишь на покупку еды, одежды и товаров первой необходимости. Такие данные приведены в исследовании Росстата. Россиян спрашивали о материальном достатке по итогам IV квартала 2018 года.

Примерно 48 тысяч респондентов или 14,9% от общего числа опрошенных отметили, что им не хватает денег даже на покупку одежды. Более того, оплачивать жилищно-коммунальные услуги им также затруднительно. Около 0,7% опрошенных утверждали, что им не хватает денег даже на еду. А вот покупку автомобиля, квартиры или дачи могут себе позволить 32,3% опрошенных россиян.

Среди тех групп граждан, которые больше всего испытывают проблемы с финансами, оказались молодые семьи — 59,2%. По их словам, они не могут позволить себе что-то, кроме покупки еды и одежды. Примерно аналогичное положение испытывают одинокие неработающие пенсионеры и неполные семьи.

В то же время специалисты Росстата отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году ситуация немного, но улучшилась, тогда 49,8% респондентов ответили, что им хватает денег только на еду и одежду. А проблемы с оплатой жилищно-коммунальных услуг или покупкой одежды тогда испытывали 18% опрошенных.

При этом в апреле ВЦИОМ сообщал, что выявил рекордный уровень счастья россиян.