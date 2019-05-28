Опубликовано фото кассира, которая скрылась после кражи из банка 23 млн

35-летняя Луиза Хайруллина вместе с мужем и детьми более 12 часов не появлялись в своей квартире в Салавате. Их местонахождение неизвестно.

Ориентировку на подозреваемую в хищении многомиллионной суммы из кассы Россельхозбанка распространила во вторник пресс-служба МВД по Республике Башкортостан. Луиза Хайруллина была одета в куртку тёмно-зелёного цвета, тёмно-серые брюки, чёрные туфли. На вид женщине 35–40 лет, рост около 165 сантиметров, телосложение плотное, лицо круглое, волосы светло-русые до плеч.

Также полиция разыскивает её 41-летнего мужа Марата и двух дочерей — 2007 и 2011 года рождения. Семейство новоиспечённых миллионеров может передвигаться на Renault Duster или Daewoo Matiz белого цвета.

— В случае если вы располагаете информацией о местонахождении Хайруллиной Луизы Рамилевны, просим вас сообщить об этом по телефону дежурной части МВД по РБ: 8 (347) 279-39-02, в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ по тел. 8-917-38-68-584 или в Управление уголовного розыска МВД по РБ: 279-33-84, — говорится в обращении правоохранительных органов.

Местные СМИ уточняют, что в распоряжении Хайруллиной оказалось девять миллионов рублей, свыше 140 тысяч долларов и 100 тысяч евро. Сейчас проверяется версия, что женщина похищала средства не за один раз, а в несколько заходов.

Как уже сообщал Лайф, в понедельник, 27 мая, в конце рабочего дня старший кассир Луиза Хайруллина ушла домой вместе с огромной суммой денег. Когда цепочка привела именно к ней, по месту проживания не нашли ни саму Луизу, ни её мужа, ни двоих маленьких детей.