Начальник оркестра Почётного караула рассказал о казусе с делегацией Ким Чен Ына

Музыканты на официальных мероприятиях стараются подбирать максимально нейтральные композиции, чтобы не задеть иностранных гостей.

Начальник военного образцового оркестра Почётного караула Павел Гернец рассказал о недовольстве северокорейской делегации, когда музыканты на приёме для лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке исполнили южнокорейскую мелодию. Слова Герцена передаёт РИА "Новости".

— В апреле был визит в Россию Ким Чен Ына. Там был казус на приёме. На приёме была исполнена в записи, по-моему, мелодия южнокорейская. И делегация агрессивно на это отреагировала, — сказал он.

Начальник оркестра уверен, что на международных мероприятиях требуется тщательно подбирать музыкальный материал. Для этого оркестр спрашивает о тонкостях встречи или страны в МИД или в протокольной службе.

Также Герцен рассказал о случае, когда делегация из США находилась на Дальнем Востоке, а им на прощание сыграли мелодию "Легендарный Севастополь".

— Когда самолёт взлетел, с борта приходит телеграмма: "Попросим пояснить, почему при закрытии двери в самолёт играл "Легендарный Севастополь", в пятом куплете которого следующий текст: "Если из-за океана к нам враги придут с мечом, встретим мы гостей незваных истребительным огнём", — рассказывает Герцен.

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