Пилот Як-18 снял на видео поджигателей леса в Иркутской области

Заметив самолёт, злоумышленники уехали на УАЗ Хантер. Приехавшие пожарные нашли сразу несколько очагов возгорания.

Лётчик-наблюдатель снял с воздуха на видео подозреваемых в умышленном поджоге леса в Черемховском районе Иркутской области. Как пишет паблик "Я живу в Иркутске", пилот Як-18 возвращался с авиапатрулирования лесопожарной обстановки, когда заметил дым около деревни Поморцева. Факт подтвердили в региональном правительстве.

Лётчик направился в сторону возгорания и на лесной дороге заметил УАЗ Хантер с багажником на крыше. Рядом с горящим лесом находилось несколько человек, которые быстро сели в автомобиль и уехали, увидев самолёт. Запас топлива в Як-18 был ограничен, поэтому пилот не смог проследить за злоумышленниками.

Возгорание началось сразу в нескольких местах, где лежали порубочные остатки. Это говорит о том, что поджог умышленный. К тушению привлекли 30 человек. В итоге пожар был локализован на площади около двух тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что пастух решил разогреть еду на костре и сжёг 600 гектаров леса в Забайкалье.