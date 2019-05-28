Краснодарский тренер шокировала соцсети занятиями с грудничком в бассейне

Женщина резко погружает малыша в воду, крутит его руками под водой, создавая эффект центрифуги.

Видео в соцсетях, на котором краснодарский тренер по плаванию Елена Радионова занимается с грудничком, шокировало некоторых пользователей. По их мнению, снятое на камеру напоминает не тренировку, а настоящий обряд экзорцизма.

На кадрах женщина резко погружает малыша в воду и, не давая ему отдышаться, делает это ещё несколько раз. Потом тренер вовсе начинает крутить грудничка руками под водой, создавая эффект центрифуги.

Впрочем, клиенты тренера опасения критиков не разделают. Так, мать четырёхмесячного ребёнка водит малыша к ней с самого рождения.

— У нас немного кривая шея была, немного прилежание, немного гипертония. Эти проблемы за четыре месяца у нас уже решились, — заявила женщина Лайфу.

Сама Елена Радионова в интервью Лайфу заявила, что не считает свои методы занятий опасными для жизни маленьких детей. По словам тренера, ещё никто не жаловался на её работу, а авторами негативных отзывов являются конкуренты.

— Уже научно доказано, что вдох ребёнок под водой не делает. Его можно спокойно опустить в воду. У детей природная задержка дыхания, они не делают вдох под водой, они высовывают язык и закрывают рот. Максимум что они могут сделать — это попить воду, — уверена Радионова.

Ранее олимпийская чемпионка Яна Егорян заявила, что не сможет стать тренером, потому что "дети — тупые".