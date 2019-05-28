Стала известна личность задержанного в Косове россиянина

Отмечается, что гражданин РФ был избит бойцами спецназа, потому что он разговаривал с сербами на их языке.

Задержанный полицией Косова в Сербии россиянин — это сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в регионе (UNMIK) Михаил Краснощёков. Об этом сообщили в UNMIK.

При этом, по данным местных СМИ, гражданин РФ был избит бойцами спецназа после того, как они услышали, что он "разговаривает с сербами на сербском языке". Российский сотрудник миссии ООН ранен и находится в больнице.

Ранее Посольство РФ потребовало освободить Краснощёкова.