Сторублёвые купюры начали покрывать лаком

Технологию для повышения износостойкости планируют использовать и на банкнотах в 50 рублей.

Банк России начал модернизацию сторублёвых купюр. На них применяют лаковое покрытие, чтобы продлить срок их службы. Об этом рассказали "Российской газете".

— Экономия за счёт увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию, — рассказал заместитель директора Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

Технологии уже отработаны на новых двухсотрублёвых купюрах — их печатают на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием. При этом на ощупь и на взгляд такое покрытие сложно заметить.

Тестовая партия из четырёх вариантов обычных сторублёвок с разным лаковым покрытием была выпущена ещё в 2016 году. Их состояние отслеживали, когда деньги поступали из обращения к регулятору. Так в Банке России выяснили, какой лак даёт самый качественный эффект.

Теперь регулятор планирует лакировать треть выпускаемых сторублёвых банкнот. И в будущем по такому же принципу модернизировать банкноты в 50 рублей.

В начале мая Лайф рассказывал, что российская сторублёвка, приуроченная к ЧМ-2018, была признана одной из самых красивых банкнот в мире Международным банкнотным обществом.