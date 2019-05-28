Российские виноделы оценили запрет на госзакупки импортных вин

Для отечественных производителей данное решение является знаком того, что государство готово им помогать.

Ограничение в России закупок вин иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений не сильно отразится на отечественном производителе. Об этом заявил председатель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

— Не такие большие объёмы для этих нужд закупаются. Это 1−2% от общего объёма. Но для российских виноделов это знак того, что государство готово им помогать... Это сигнал виноделам, что государство о них помнит и готово помогать, — сказал он в беседе с НСН.

По мнению Поповича, данный запрет показывает российским производителям, что они уже делают вина такого уровня, которые могут закупаться для государственных нужд, для встречи иностранных делегаций.

Ранее сообщалось, что кабмин запретил госзакупки импортных вин ради развития национальной экономики и поддержки отечественных производителей.