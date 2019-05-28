Бросившая ребёнка в ТЦ мать-кукушка до сих пор не пришла за сыном

Как сообщил источник Лайфа в органах опеки, в настоящий момент мальчик находится в больнице под их надзором, чувствует себя хорошо.

Бросившая своего шестилетнего сына в столичном торговом центре Виктория Шматенко до сих пор не забрала ребёнка из больницы. Об этом Лайфу сообщил источник в органах опеки. Там уточнили, что полиция запретила отдавать кому-либо ребёнка без их письменного разрешения.

— В больницу из полиции пришло распоряжение не отдавать ребёнка никому без их письменного разрешения, никому, даже матери. При себе у матери должны быть все документы на ребёнка, прежде всего, свидетельство о рождении, — сказал собеседник Лайфа.

Напомним, маленького мальчика мать-кукушка оставила в игровой зоне ТЦ на Лобненской улице в Москве. Она отказалась от ребёнка и предложила сотрудникам торгового центра оставить его себе. Позже женщину задержали. Безответственная мать оказалась "индивидуалкой Милой" с сайта интим-услуг.

На допросе она рассуждала о съёмках порно, из-за чего появились подозрения, что она находится под действием наркотиков. Мальчик тоскует и зовёт маму. Сама же горе-мать в интервью Лайфу назвала случившееся "оплошностью".