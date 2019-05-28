Педиатр назвал шокирующим видео водных занятий с грудничком в Краснодаре

Специалист допустил, что при таких "пируэтах" ребёнок однажды может захлебнуться.

Доктор медицинских наук, врач-педиатр Андрей Степанов прокомментировал Лайфу шокирующее видео занятий с грудничком в бассейне, которые проводит тренер из Краснодара.

В её руках малыши совершают страшные пируэты — она их полощет под водой, резко бросает и вытаскивает, едва давая вздохнуть.

— Одно дело подныривание... Действительно, у детей раннего возраста можно воспитать рефлекс задерживания дыхания при купании, но к этому приходят постепенно. А для чего происходит такая эквилибристика? Элементарно, что он может в один прекрасный момент захлебнуться, потому что при таких вот пируэтах этот вариант совершенно не исключён, — сказал врач.

Степанов отметил, что при таких упражнениях малыш не получает никакого удовольствия, более того, они создают большую нагрузку на вестибулярный аппарат ребёнка.

Медицинский юрист Анна Орешкова тоже оказалась в армии противников подобного метода занятий с маленькими детьми. По её мнению, нужно обратить внимание на образование таких тренеров.

— У нас сейчас на рынке услуг очень много мошенников с какими-то непонятными, незаконными сертификатами, потому что сертифицировать тут никто никого не может. То, что доверяют маленьких детей или совсем грудничков людям, которые вообще не должны подходить к детям, не то что обучать их, — однозначно незаконно, — сказала Орешкова Лайфу.

Юрист считает правильным, что на видео обратили внимание. По её мнению, обнародование подобных случаев поможет "раз и навсегда покончить с этим".