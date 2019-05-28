В Косове освободили задержанного россиянина

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В Косове освободили задержанного россиянина

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Фото © Pixabay

По данным местных СМИ, бойцы спецназа избили Михаила Краснощёкова за разговоры на сербском языке.

В Косове освободили россиянина — сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в регионе (МООНК). Об этом сообщил представитель международной миссии.

Один сотрудник МООНК, гражданин России, был освобождён, — говорится в сообщении МООНК.

Ранее сообщалось, что гражданин РФ Михаил Краснощёков был избит бойцами спецназа после того, как они услышали, что он "разговаривает с сербами на сербском языке". Его задержали, а после доставили в больницу.

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