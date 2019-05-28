Россияне стали чаще отправляться на отдых в постсоветские страны

Данная тенденция обусловлена рядом факторов, в числе которых отсутствие языкового барьера и доступная цена.

В 2018 году граждане России чаще всего отправлялись отдыхать в постсоветские страны. По данным Росстата, с которыми ознакомился News.ru , в прошлом году чаще всего туристы из РФ выбирали Абхазию (4 миллиона 496 тысяч человек).

На втором месте — Казахстан, где за этот период отдохнули 2 миллиона 955 тысяч россиян. Далее следует Украина (2 миллиона 290 тысяч), Эстония (1 миллион 798 тысяч), Грузия (1 миллион 233 тысячи) и Белоруссия (1 миллион 200 тысяч).

Как рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, данная тенденция обусловлена рядом факторов. В частности, россиян привлекают отсутствие языкового барьера и доступная цена. Он уверен, что в дальнейшем спрос на отдых в постсоветских странах будет только расти.

Ранее ВЦИОМ выяснил, где мечтают отдохнуть этим летом россияне.