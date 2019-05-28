Сервис доставки еды рассказал, чем кормят офисных трудяг в России, США, Европе

Сервис доставки еды Catery рассказал, какую еду заказывают компании для различных мероприятий в разных частях света.

Прежде всего исследователи отметили, как различается сама подача еды. Так, например, в Азии популярна модель, напоминающая шведский стол: блюда подаются на стол в больших поддонах, откуда каждый может взять себе любую порцию. На Западе для гостей или сотрудников заказывают индивидуальные коробочки. В России корпоративное питание представляет собой нечто среднее между европейской и азиатской моделью. Отметили, что у нас часто заказывают супы, что не характерно для большинства других стран.

Вкусовые предпочтения тоже разные. В Азии большинство блюд приготовлены на основе риса, а в России — на основе пшеницы. США, как ни странно, стоят на первом месте по частоте заказов здорового питания. В Европе часто отдают предпочтение веганским блюдам. Занятно и то, что на Западе следят не только за качеством еды, но и за материалами, в которых приезжает еда. Азиаты и россияне в этом плане менее прихотливы.

Любопытно видеть разницу и в праздничных заказах. Например, выяснилось, что в целом на Западе чаще пользуются кейтерингом по случаю различных торжеств. А в Англии особое внимание уделяют футболу. Во время важных матчей в офис могут заказать даже алкоголь. В России часто заказывают еду по случаю рождения детей у сотрудников. В других странах такой традиции нет.

Средний чек заказа от одной компании в России — 16 000 рублей. В Европе он выше примерно вдвое. А в Азии — на столько же меньше. Самый большой средний чек в США: он отличается от российского в 2,5 раза.

— Расходы на корпоративное питание продолжают расти, так что на сегодняшний день популярность кейтеринга и объем заказов продолжает увеличиваться практически во всех странах мира, — заключил Николай Хохлов, директор по развитию бизнеса маркетплейса Catery.