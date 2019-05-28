На Урале женщина с грудничком на руках обокрала супермаркет

Некоторые товары молодая мама оплатила, а остальные решила прихватить с собой бесплатно.

В городе Кыштыме Челябинской области женщина с младенцем на руках обокрала супермаркет. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу местного отдела полиции.

Отмечается, что молодая мать прихватила продукты и шампунь. На кассе оплатила не всё. В итоге ущерб магазину составил три с лишним тысячи рублей.

Отметим, что женщину сняли камеры видеонаблюдения, теперь её разыскивают полицейские.

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