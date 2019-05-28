Большинство россиян в финале ЧМ по хоккею болели за Канаду

Бренд Oreo выяснил, на кого ставили россияне в течение ЧМ по хоккею, и предсказал результаты матчей всего чемпионата с точностью 86%.

В дни чемпионата мира по хоккею производители печенья проводили опрос подписчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте", чтобы выяснить, за кого болеют россияне в каждой игре. В опросе принимали участие 168 тыс. человек, из которых 74% — мужчины.

Самым значимым для болельщиков оказался вовсе не финал, а матч, в котором Россия сражалась против сборной Финляндии. За игрой следили 40 тыс. человек, 84% из них сделали ставку на победу России. За следующей игрой нашей сборной наблюдали уже только 24 тыс. человек. Финал заинтересовал 18 тысяч болельщиков — больше половины из них (67%) поставили на победу Канады, а не Финляндии.

Помимо сбора статистики Oreo запустил в "ВК" собственные предсказания. Перед каждым матчем в соцсеть загружалось видео с предсказанием исхода: по сюжету каждого видеоролика одна из сторон печенья символизировала одну из стран предстоящего матча. Печенье разделялось на две части, и страна, на чьей "стороне" оставалась начинка, предположительно, должна была стать победительницей. В 86% предсказания Oreo сбывались.