Житель Приморья вытащил двоих детей из горящей квартиры

Сначала Алексей попытался вскрыть дверь, а когда это не удалось, свесился со своего этажа и поднял их.

В посёлке Фокино Приморского края 25-летний Алексей Резниченко спас четырёхлетнюю девочку и её 14-летнюю сестру из загоревшейся квартиры на пятом этаже. Герой рассказал Лайфу, как всё произошло.

— Услышал гарь, вышел на балкон. Увидел: люди и дети под моим балконом тоже. Кричат: "Помогите, задыхаемся". Я сначала хотел пойти открыть им дверь, побежать к ним на этаж. Но не получилось, — говорит Алексей.

После этого молодой человек решил достать их со своего балкона. Он свесился с шестого этажа и поднял сначала младшую девочку, а затем и старшую. Поскольку к этому моменту его квартиру тоже заволокло чёрным дымом, Алексей укутал сестёр в свою одежду и вынес на улицу.

Пожар вскоре потушили, жизнь и здоровье девочек сейчас вне опасности.

Ранее Лайф сообщал, что крупный пожар произошёл в жилом доме в Подмосковье.