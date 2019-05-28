Житель Приморья вытащил двоих детей из горящей квартиры

В посёлке Фокино Приморского края 25-летний Алексей Резниченко спас четырёхлетнюю девочку и её 14-летнюю сестру из загоревшейся квартиры на пятом этаже. Герой рассказал Лайфу, как всё произошло.
— Услышал гарь, вышел на балкон. Увидел: люди и дети под моим балконом тоже. Кричат: "Помогите, задыхаемся". Я сначала хотел пойти открыть им дверь, побежать к ним на этаж. Но не получилось, — говорит Алексей.
После этого молодой человек решил достать их со своего балкона. Он свесился с шестого этажа и поднял сначала младшую девочку, а затем и старшую. Поскольку к этому моменту его квартиру тоже заволокло чёрным дымом, Алексей укутал сестёр в свою одежду и вынес на улицу.
Пожар вскоре потушили, жизнь и здоровье девочек сейчас вне опасности.
Ранее Лайф сообщал, что крупный пожар произошёл в жилом доме в Подмосковье.
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