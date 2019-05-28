Лайф публикует первые кадры с места крушения самодельного самолёта

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Лайф публикует первые кадры с места крушения самодельного самолёта

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Управлял им бывший военный лётчик в возрасте 65 лет. Он скончался на месте происшествия.

Самодельный самолёт, который потерпел сегодня крушение на заброшенном аэродроме у села Бряндино под Ульяновском, буквально воткнулся в землю во время взлёта. Это видно на фото и видео с места ЧП, которые публикует Лайф.

<p>Фото © L!FE</p>

Анатолий Д. 1954 года рождения, бывший военный лётчик, был единственным человеком на борту. Он погиб. На снимках видно, что его выкинуло из кабины при ударе самолёта о землю.

<p>Фото ©L!FE</p>

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Калмыкии. Лайф опубликовал видео с места происшествия.

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