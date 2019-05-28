Лайф публикует первые кадры с места крушения самодельного самолёта

Управлял им бывший военный лётчик в возрасте 65 лет. Он скончался на месте происшествия.

Самодельный самолёт, который потерпел сегодня крушение на заброшенном аэродроме у села Бряндино под Ульяновском, буквально воткнулся в землю во время взлёта. Это видно на фото и видео с места ЧП, которые публикует Лайф.

Анатолий Д. 1954 года рождения, бывший военный лётчик, был единственным человеком на борту. Он погиб. На снимках видно, что его выкинуло из кабины при ударе самолёта о землю.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Калмыкии. Лайф опубликовал видео с места происшествия.