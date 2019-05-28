Каменских сделала откровенное признание об отношениях с Потапом

Музыканты 23 мая стали мужем и женой. Слухи об их романе шли давно, ещё когда Алексей Потапенко был в браке.

Украинская певица Настя Каменских призналась, что часто ссорилась с Алексеем Потапенко (именно так зовут всем известного Потапа) во время совместной работы. По словам артистки, однажды они так сильно разругались во время гастролей, что не разговаривали полтора месяца.

— Мы оба заводимся от плохого настроения. Отношения не всегда нормальные, бывают и срывы. Иногда приходилось и посылать друг друга, — приводит портал "Дни.ру" слова певицы.

Дуэт "Потап и Настя" образовался в 2006 году. С самого начала творческого пути им приписывали роман, даже когда Потапенко был в официальном браке. Недавно пара всё же призналась публике в том, что у них близкие отношения, а 23 мая музыканты стали мужем и женой.