Каменских сделала откровенное признание об отношениях с Потапом

Читайте также

Каменских сделала откровенное признание об отношениях с Потапом

814

Фото © Instagram/kamenskux

Музыканты 23 мая стали мужем и женой. Слухи об их романе шли давно, ещё когда Алексей Потапенко был в браке.

Украинская певица Настя Каменских призналась, что часто ссорилась с Алексеем Потапенко (именно так зовут всем известного Потапа) во время совместной работы. По словам артистки, однажды они так сильно разругались во время гастролей, что не разговаривали полтора месяца.

Мы оба заводимся от плохого настроения. Отношения не всегда нормальные, бывают и срывы. Иногда приходилось и посылать друг друга, — приводит портал "Дни.ру" слова певицы.

Дуэт "Потап и Настя" образовался в 2006 году. С самого начала творческого пути им приписывали роман, даже когда Потапенко был в официальном браке. Недавно пара всё же призналась публике в том, что у них близкие отношения, а 23 мая музыканты стали мужем и женой.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×