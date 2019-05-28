В Москве подсчитали водителей, получающих более 30 штрафов в год

Благодаря камерам фото- и видеофиксации специалисты ежедневно отслеживают нарушения на 70 миллионах проездов.

Всего 1% столичных водителей получают более 30 штрафов в год. Это данные с круглого стола в Общественной палате РФ, где выступил руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

— Вывод: если эти люди перестанут думать про Москву, как про площадку для гонок, то аварий будет существенно меньше, — передаёт слова Юрьева агентство городских новостей "Москва".

Юрьев рассказал и о других показателях, касающихся автомобилистов. Так, благодаря камерам фото- и видеофиксации за день обрабатывается 70–80 тысяч штрафов, 70 миллионов проездов.

Ещё увеличилась максимальная пропускная способность дорог с 582 тысяч автомобилей в день до 840 тысяч. Данные приведены за 2012 и 2018 годы соответственно. С первым показателем девяти-, десятибалльные пробки на дорогах скапливались в течение часа.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов даже предложил включать в восьмичасовой трудовой день час езды до рабочего места. Одна из причин такой инициативы была в том, что люди много времени проводят в пробках.