Россиянин в Доминикане впал в кому после аварии

Страховки у него не оказалось, а только первая помощь обошлась более чем в тысячу долларов.

У семейной пары из Липецка, которая уже давно проживает в Доминиканской Республике, случилось несчастье. Мужчину по имени Альберт сбил автомобиль, он находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации, с ним только беременная жена Дарья.

Подруга беременной женщины Алина Данильченко рассказала Лайфу о состоянии пострадавшего.

— У Альберта серьёзная черепно-мозговая травма, челюсть сломана. Находится в коме на ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких). Сама жена толком ничего сказать не может, у неё шок, говорит только обрывками. Проводила его на работу, должен был вернуться, но, со слов Алины, произошло лобовое столкновение. Преступник скрылся, его ищут, — сообщила девушка.

У Альберта не оказалось страховки. Семья начала её оформление сначала для беременной супруги. Завтра пара планировала ехать на проведение УЗИ и узнавать пол ребёнка.

Сама супруга в социальных сетях рассказывает, что за первый день лечения больница попросила её заплатить полторы тысячи долларов США, а дальнейшее пребывание в больнице Санто-Доминго будет обходится уже в две тысячи долларов.

Менее двух лет назад Лайф рассказывал, как россиянка погибла в Доминикане, высунувшись из машины на полном ходу. Девушку, которая была за рулём, суд признал невиновной в происшествии.