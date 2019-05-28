Первый российский квантовый телефон испытали в Москве

Одним из преимуществ аппарата является возможность очень надёжно шифровать голосовой трафик и текстовые сообщения.

Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве. Устройство разрабатывалось МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с компанией "Инфотекс".

В ходе испытаний глава центра научных исследований и перспективных разработок "Инфотекс" Владимир Елисеев говорил по телефону с директором центра квантовых технологий МГУ имени М.В. Ломоносова Николаем Сысоевым на протяжении полутора минут. Собеседники пришли к выводу, что слышимость отличная.

Квантовый телефон ViPNet QSS Phone можно будет купить уже в следующем году. Комплект оборудования с подключением 50 аппаратов будет стоить около 100 миллионов рублей.

Разработка телефона велась на протяжении трёх лет. ViPNet QSS Phone позволяет обеспечить конфиденциальность переговоров благодаря симметричному шифрованию с использованием протокола квантового распределения ключей. Ещё одним из преимуществ аппарата является возможность шифровать голосовой трафик и текстовые сообщения пользователей на ключах, не известных даже администратору сети.

Ранее Facebook анонсировал сквозное шифрование личных сообщений на своих платформах.