Владимир Спиваков стал самым богатым российским худруком

На втором месте с небольшим отрывом расположился Юрий Башмет с доходом в 73,4 млн рублей.

Художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков за 2018 год заработал 73,5 млн рублей и стал самым богатым среди худруков. Об этом свидетельствует декларация о доходах дирижёра, опубликованная на сайте Минкультуры.

Не сильно отстал от своего коллеги худрук государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет. Его доход в минувшем году составил 73,4 млн рублей. Третье место занимает Евгений Миронов, который является художественным руководителем Государственного театра наций. За год он заработал 58,7 млн рублей.

Ранее журнал Forbes назвал самых богатых наследников в России.