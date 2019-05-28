В Омской области семья пропала, оставив ребёнка

Четырёхлетнего мальчика нашли спящим в квартире. Поиски ведут волонтёрские отряды, Росгвардия.

В одном из сёл Омской области местная жительница, не найдя коллегу на работе, пришла к ней домой и не обнаружила хозяев. Дверь в квартиру была открыта, в одной из комнат спал четырёхлетний сын пропавшей женщины. Об этом сообщается на сайте СКР по региону.

Выяснилось, что бесследно пропали отец семейства, его жена и их 15-летняя дочь. На телефонные звонки они не отвечали. На место выехали криминалисты и следователи. В квартире они обнаружили следы крови и волочения.

По предварительной версии специалистов, мужчина убил жену и дочь, после чего попытался спрятать их тела, а сам скрылся. Рассматриваются и другие варианты развития событий.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ — "Убийство двух и более лиц" . Пропавших ищут волонтёрские отряды и сотрудники Росгвардии, задействован беспилотник.

Ранее Лайф сообщал, что в Набережных Челнах нашли убитой семью из трёх человек.