Сало на Украине за два года подорожало на 70%

Среди причин роста цены не только инфляция, но и африканская чума, из-за которой гибнут животные.

За два года свиное сало на Украине подорожало на 70%: с 44,5 гривны (около 107 рублей) до 76 гривен (около 185 рублей) за килограмм. Об этом сообщает УНН.

Среди причин роста цен: инфляция и эпидемия африканской чумы, из-за которой значительно сократилось поголовье скота. Поэтому стоимость свинины тоже увеличилась — до 116,1 гривны (примерно 283 рубля).

— Болезнь обусловила уничтожение более 32 тысяч голов свиней, и это только по официальным данным. На этом фоне рекордно вырос импорт свинины на Украину из-за границы, — рассказал украинский депутат Сергей Трегубенко.

Показатели импорта со слов нардепа увеличились в пять раз.

Серьёзный ценовой скачок сала на Украине был в начале 2018 года. Стоимость продукта увеличилась сразу на 80%. В Незалежной изобрели даже салоимитатор. Искусственный салозаменитель готовили из растительного масла и желатина.