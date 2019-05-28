В Госдуме сочли провокацией появление скандального видео с хоккеистом Кузнецовым

Речь идёт о ролике из гостиничного номера со спортсменом, который сидит перед столом с дорожками из порошка белого цвета.

Появление скандальной видеозаписи с хоккеистом сборной России и "Вашингтона" Евгением Кузнецовым — скорее всего, провокация, а не глупая случайность. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, член правления ФХР Михаил Дегтярёв.

— Хоккеисты проходят регулярный строжайший допинг-контроль, в том числе на употребление наркотических средств. В случае каких-либо нарушений незамедлительно применяются меры реагирования. Никаких проблем у Кузнецова никогда не было и нет. Ситуация похожа на провокацию, — цитирует его Sport24.

По мнению Дегтярёва, на это указывает время появления ролика: только что отгремел чемпионат мира по хоккею, где сборная России завоевала бронзовые медали. Он уверен, что слив в Сеть провокационного видео — не глупая случайность. В большинстве случаев за такими информационными вбросами стоят конкретные интересанты, говорит он.

Ранее в Сети появилось видео с участием Кузнецова, находящегося в номере гостиницы и говорящего по телефону. Перед Кузнецовым на столе был насыпан двумя дорожками порошок белого цвета. Спортсмен уже прокомментировал видеозапись.