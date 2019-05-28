МИД РФ вызвал посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство.

— Ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и.о. министра иностранных дел по делам ЕС и сотрудничества Испании Жозепа Борреля в отношении России, — пояснили в МИД РФ.

Во время беседы дипломату указали, что слова Борреля наносят ущерб отношениям Москвы и Мадрида.

Поводом для вызова посла в МИД послужили высказывания и.о. министра насчёт того, что Россия якобы представляет угрозу, в связи с чем Европе нужно "срочно объединить свои силы".