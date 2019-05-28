Канделаки прокомментировала слова Боярского о женщинах как о ломовых лошадях

Ранее актёр также заявил, что "женщина не способна на какие-то серьёзные проявления".

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки заявила Лайфу, что фраза Михаила Боярского, которую многие посчитали сексистской, вырвана из контекста. А если артист и вправду такого мнения о женщинах, то его дочь Лиза Боярская — прямо противоположный пример его словам.

— Она и рожает, и работает, и востребованная российская актриса. Так что мне кажется, что фраза "Я не считаю, что женщина способна на какие-то серьёзные проявления, как мужчина" вырвана из контекста, — отметила Канделаки.

Напомним, ранее Михаил Боярский в интервью ютуб-каналу "А поговорить?" назвал женщин ломовыми лошадьми, неспособными на серьёзные проявления.