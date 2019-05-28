Путин прибыл в Нур-Султан

Президент России Владимир Путин прилетел в Нур-Султан, где уже завтра ему предстоит принять участие в юбилейном заседании Высшего евразийского экономического совета.

Российский лидер ранее указывал на символичность проведения юбилейного мероприятия в столице Казахстана, поскольку там был подписан Договор об учреждении ЕврАзЭС. По словам Путина, участники союза таким образом смогут подчеркнуть особую роль республики и его первого президента Нурсултана Назарбаева в основании ЕАЭС.

Кстати, в столицу Казахстана Путин прибыл впервые после переименования. До этого он был здесь во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре 2018 года. Тогда ещё город носил название Астана.