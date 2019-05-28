Российского сотрудника ООН госпитализировали в Косове с тяжёлыми травмами головы

Вместе с ним в больнице оказался местный глухонемой житель, а до этого туда были доставлены ещё двое.

Российского дипломата Михаила Краснощёкова, который работает в миссии ООН в Косове, доставили в отделение интенсивной терапии больницы Косовска-Митровицы. У мужчины диагностирована тяжёлая травма лица и головы, сообщает агентство Tanjug.

— Он получил тяжёлые травмы головы и лица и помещён в отделение интенсивной терапии Центральной клинической больницы, где будет находиться под круглосуточным наблюдением, — рассказал главврач больницы Златан Элек.

Также госпитализированы ещё три человека, в том числе местный глухонемой житель.

Как ранее сообщал Лайф, россиянин был задержан силовиками непризнанного Косова в Сербии. Сербский президент Александр Вучич привёл вооружённые силы в боевую готовность. Ранее он заявил, что Сербия теряет контроль над Косово.