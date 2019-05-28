На избивших медиков жителей Чувашии завели уголовное дело

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На избивших медиков жителей Чувашии завели уголовное дело

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Нападение совершили подвыпившие молодые люди, которые перед этим передрались между собой.

По факту нападения группы нетрезвых молодых людей на бригаду скорой помощи в городе Новочебоксарске возбуждено уголовное дело по статье "Побои, совершённые из хулиганских побуждений". Как сообщили в СК Чувашии, подозреваемым по делу проходит 26-летний местный житель.

— Подозреваемый из хулиганских побуждений подошёл к вышедшему из автомобиля скорой помощи санитару, после чего в присутствии третьих лиц, нанёс ему множество ударов кулаками, — говорится в сообщении.

Как ранее писал Лайф, инцидент произошёл вечером 26 мая. На медиков напали те, кому они приехали оказывать первую помощь.

А в Москве ранее на врачей скорой помощи напал вооружённый пневматическим пистолетом мужчина.

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