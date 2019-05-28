В школе под Пензой во время ЕГЭ сняли двери в туалете

Об инциденте стало известно после того, как одна из школьниц опубликовала во "ВКонтакте" пост с жалобой.

В городе Заречном Пензенской области во время сдачи ЕГЭ сняли все двери со школьных туалетов. Наблюдатели бесцеремонно следили за тем, как выпускники справляли нужду. Об этом сообщает портал 1pnz.ru.

Об инциденте стало известно после того, как одна из школьниц разместила во "ВКонтакте" пост с жалобой. В нём девушка отметила, что такие действия как минимум подпадают под статью "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

В свою очередь администрация школы заявила, что эти меры были вынужденные. По словам руководства, в некоторых кабинках двери отсутствовали давно. Остальные решили убрать, чтобы создать для выпускников равные условия.

Как сообщает "Говорит Москва", пресс-служба губернатора и Правительства Пензенской области назвала ситуацию "абсурдной и недопустимой". Администрация региона проведёт служебную проверку.

Ранее Лайф сообщал, что девятиклассницу заставили сдавать ГИА в одиночестве из-за отказа делать манту.