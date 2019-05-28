Режиссёр Павел Лунгин попал в реанимацию

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Режиссёр Павел Лунгин попал в реанимацию

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

По предварительной информации, медики оценивают состояние режиссёра как тяжёлое.

Известный режиссёр Павел Лунгин попал в реанимацию. Как сообщает Mash, его доставили накануне в одну из московских больниц — из-за проблем с сердцем. Однако сразу после обследования Лунгина экстренно перевели в реанимацию.

Напомним, что сейчас в прокате идёт фильм Лунгина "Братство". Он рассказывает о войне в Афганистане во времена СССР. В Совфеде предлагали запретить показ этой картины.

Павел Лунгин — один из самых ярких и известных отечественных кинорежиссёров, двукратный лауреат фестиваля в Каннах, обладатель кинонаград "Ника", "Кинотавр", "Золотой орёл", народный артист РФ, офицер ордена Почётного легиона. Среди его главных картин — "Остров", "Бедные родственники", "Свадьба", "Царь". Подробнее о биографии и творческом наследии режиссёра читайте на сайте uznayvse.ru.

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