Опубликован рейтинг самых криминальных районов Москвы

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Опубликован рейтинг самых криминальных районов Москвы

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Фото © Pixabay

Наиболее безопасным стал Восточный, где зарегистрировали всего 152 преступления.

Самым криминальным районом Москвы назван Пресненский район, где за год было зафиксировано 2846 различных нарушений закона. Соответствующий рейтинг составило агентство "Москва" на основе данных территориальных ОМВД.

В тройке антилидеров также оказались Басманный с результатом 2490 преступлений и Марьино (2421). Пятёрку самых криминальных районов столицы замкнули Таганский (2109) и Даниловский (2005).

Самым безопасным районом Москвы признан Восточный, где зарегистрировали всего 152 криминальных инцидента. Следом расположились Молжаниновский район (175) и Внуково (217).

Ранее Лайф опубликовал рейтинг самых криминальных регионов России.

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