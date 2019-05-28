Саакашвили заявил, что не намерен мстить Порошенко за лишение гражданства

Политик получил украинское гражданство в мае 2015 года, а уже в июле 2017-го был его лишён.

Бывший президент Грузии, а также экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили рассказал, что вернётся в Незалежную, но не собирается мстить бывшему главе государства Петру Порошенко.

— Месть — это вообще не мой стиль… Справедливость — очень важное дело. Необходимо ориентироваться на будущее, на успех Украины, на дальнейшие шаги, чтобы наконец начать реформы, — высказался Саакашвили в эфире телеканала "Наш" и опубликовал запись на своей странице в "Фейсбуке".

Недавно избранного президента Владимира Зеленского Саакашвили назвал молодым и талантливым, похвалил его команду и предложил поддержать его начинания.

Ранее сегодня стало известно, что украинский президент вернул Саакашвили украинское гражданство. Об этом просил сам бывший глава Грузии, направляя письмо в администрацию Зеленского. Вернуться в страну он собирается завтра.