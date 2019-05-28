Подросток дважды взломал серверы Apple в надежде получить работу

Суд отпустил юного хакера под залог в $500 с условием хорошего поведения в течение девяти месяцев.

Школьник из Аделаиды дважды взломал серверы Apple и скачал внутренние документы американской корпорации в надежде получить там работу. Как сообщает ABC, первая атака 13-летнего хакера произошла в декабре 2015-го, вторая — в начале 2017 года.

При этом у подростка был сообщник — сверстник из Мельбурна. Сообща им удалось обмануть защитные системы Apple, замаскировавшись под сотрудника корпорации. В суде отметили, что во время атак юный хакер проявил "высокий уровень подготовки" в сфере информационных технологий.

— Он надеялся, что, когда это откроется, ему предложат работать в компании, — оправдал школьника его адвокат Марк Твиггс.

В итоге подростка отпустили под залог в $500 с условием хорошего поведения в течение девяти месяцев. В вынесении решения учли тот факт, что компания потерь от кибератак не понесла.

Ранее сообщалось, что китайских хакеров обвинили в краже данных 78 млн американцев.