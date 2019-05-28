Саакашвили предрекли роль "боевого дельфина" Зеленского

По мнению политолога, грузинский политик явно метит в премьеры и пойдет для этого по головам, так что Зеленскому стоит использовать его потенциал лишь для краткосрочных задач и не пускать в большую политическую игру.

Украинский политический эксперт Михаил Чаплыга поддержал президента Владимира Зеленского в решении вернуть гражданство незалежной Михаилу Саакашвили. На его взгляд, новый украинский лидер вполне может использовать экс-главу Одесской обладминистрации в борьбе против Петра Порошенко перед выборами в Верховную раду. Да и с точки зрения уважения к закону Чаплыга остался доволен, поскольку "никто без воли гражданина не может лишить его гражданства".

— Теперь у Зеленского есть свой "боевой дельфин" против Порошенко, как Порошенко в свое время купил "боевого дельфина" Ляшко против Зеленского, — написал украинский политолог в своем Facebook.

Однако такое сотрудничество, как опасается эксперт, едва ли будет взаимовыгодным и продолжительным. Саакашвили, имея колоссальные политические амбиции, в дальнейшем может ударить и по самому Зеленскому, но его цель на ближайшее время — Юлия Тимошенко.

— Саакашвили ударит по Тимошенко — вот главный объект атаки. Теперь ее претензии на премьерство будут разбавлены Саакашвили. А все, кто не втиснутся в ее список, уйдут от нее к нему и станут мочить ее, — рассуждает Чаплыга. — Поскольку кампания Тимошенко будет строиться по принципу "Юля — премьер", значит и тут Саакашвили больше бьет по Тимошенко, чем по Порошенко.

Ранее сегодня стало известно, что Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и уже завтра опальный грузинский политик возвращается в незалежную.

Напомним, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили со скандалом был выслан из Незалежной в 2017 году по указу бывшего президента Петра Порошенко. До этого у него отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года.