Захарова пошутила про возвращение украинского гражданства Саакашвили

Дипломат иронично порассуждала о том, кого ещё могут исключить из чёрного списка Киева.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила по поводу возвращения экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинского гражданства.

— Наташа Королёва, может тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили, — написала дипломат в "Фейсбуке".

Ранее сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство и уже завтра опальный грузинский политик возвращается в Незалежную. Ему был запрещён въезд на территорию государства до 2021 года.