Три жительницы Ростова-на-Дону до смерти забили знакомого

Причиной коллективного нападения ростовчанок на мужчину называют неприязненные отношения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали трёх жительниц Ростова-на-Дону, подозреваемых в жестоком избиении их знакомого, который впоследствии скончался. Региональное управление Следственного комитета сообщает, что в их отношении возбуждено уголовное дело.

После многочисленных ударов по голове, рукам, ногам и телу потерпевшего госпитализировали, однако он скончался в больнице.

— Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — сказано в сообщении следственного управления СК России по Ростовской области.

Все участницы избиения задержаны и допрошены. Следователи просят суд заключить подозреваемых под стражу.

Вчера Лайф сообщал, что во дворе жилых домов в Чувашии пьяные молодые люди напали на бригаду скорой помощи, которая прибыла, чтобы оказать одному из них помощь. Сегодня на них завели уголовное дело.