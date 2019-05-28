Крупнейшие автоконцерны заподозрили суды Кубани в сотрудничестве с мошенниками

По их мнению, именно поэтому в городе выигрывают дела о выплате производителями огромного ущерба.

Автоконцерны Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar заявили, что суды Краснодарского края используют мошеннические схемы, чтобы взыскивать компенсации в пользу автовладельцев.

— Жалобы на работу судей направлены в Совет по противодействию коррупции при Президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, — передаёт ТАСС слова защитника концернов Максим Титаренко.

По его словам, районные суды города под видом исков о защите прав потребителей постановляют выплатить гражданам сумму, в несколько раз превышающую первоначальную стоимость машины.

Адвокат утверждает, что проделывает махинации местная узкая группа лиц из органов судебной власти. Нарушения происходят в одних и тех же судах, и решения выносят одни и те же судьи.

Ранее Лайф сообщал, что Mercedes отзывает в России более 1,6 тысячи седанов.