Xiaomi представила смартфон, названный СМИ "убийцей флагманов"

По предварительным данным, устройство поступит в продажу в Китае 1 июня, но будет ли представлено на внешнем рынке, пока не известно.

Китайская компания Xiaomi представила широкой общественности свой новый гаджет — смартфон Redmi K20 Pro. Из-за заявленных мощных характеристик и сравнительно низкой стоимости СМИ уже окрестили новинку "убийцей флагманов".

Как сообщает портал Phone Arena, гаджет оснащён производительным процессором Snapdragon 855 от Qualcomm. Точно такой же установлен в смартфонах конкурирующих компаний — Galaxy S10, OnePlus 7 Pro и LG G8 ThinQ.

Базовоя версия Redmi K20 Pro рассчитана на 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Однако покупателям будут доступны версии с 128 Гб флэш-памяти, а самая мощная версия оснащена 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб носителем для хранения файлов.

Как заявляют разработчики, ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч. А смартфон будет поддерживать функцию быстрой зарядки в течение 80 минут. У гаджета AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма.

У Redmi K20 Pro имеется выдвижная 20-мегапиксельная фронтальная камера и основная на 48 мегапикселей. Разработчики создали два дополнительных объектива для основной камеры. Первый — с двукратным оптическим зумом и разрешением 8 мегапикселей. Второй — широкоугольный с возможностью съёмки на 127 градусов и разрешением в 13 мегапикселей.

По предварительным данным, в зависимости от функциональных особенностей стоимость гаджета будет варьироваться от 361 доллара до 434 долларов за самый топовый смартфон.