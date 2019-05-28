В центре Москвы появится более 20 дополнительных парковочных мест

Пречистенский переулок там в ближайшее время переведут на одностороннее движение.

Более 20 дополнительных парковочных мест появится в центре Москвы к концу мая. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Для увеличения количества парковок коммунальщики изменят схему движения в Пречистенском переулке. Так, в ближайшее время участок от Староконюшенного до Большого Левшинского переулка станет односторонним. Полностью переулок переведут на одностороннее движение 30 мая. После изменения схемы движения проехать в сторону улицы Пречистенки можно будет по Чистому или Гагаринскому переулкам.

Ранее сообщалось, что новые маршруты электробусов появятся в трёх округах Москвы.