СМИ узнали о недовольстве Меркель её будущей преемницей на посту канцлера

Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее сообщала, что не собирается требовать досрочной отставки канцлера.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель недовольна своей преемницей Аннегрет Крамп-Карренбауэр. У той низкий рейтинг одобрения, а сама она стремится поскорее заменить Меркель в качестве канцлера, узнали журналисты Bloomberg.

Неназванные источники агентства заявляют, что сомнения Меркель по поводу Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая уже заняла пост Меркель как глава Христианско-демократического союза, начались из-за плохих рейтингов партии.

Также издание сообщает, что и сами члены партии недовольны Крамп-Карренбауэр. Она давит на Меркель и требует, чтобы она в отставку после выборов в Европарламент в июне, хотя полномочия канцлера ФРГ истекают только в 2021 году.

О возможной досрочной отставке Меркель ранее сообщал экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.