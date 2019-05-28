Названо место первой зарубежной поездки Зеленского на посту президента Украины

По предварительной информации, рабочий визит пройдёт по приглашению европейских чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить первый на своём посту зарубежный визит в первую неделю лета. По предварительным данным, рабочая поездка состоится в Брюссель. Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на собственный источник.

— Зеленский планирует на следующей неделе посетить Брюссель… Ожидается, что визит состоится 4 июня. Он станет первой официальной зарубежной поездкой президента Зеленского, — говорится в сообщении.

Уточняется, что поездка состоится по приглашению генерального директора Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Кристиана Даниельсона и директора Европейской внешнеполитической службы по Европе и Центральной Азии Томаса Майер-Хартинга.

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация президента Незалежной Владимира Зеленского. Один из первых визитов внутри своей страны новый украинский лидер совершил в Донбасс. Однако сразу после этого украинские военные существенно нарастили интенсивность артиллерийского огня по позициям ДНР.