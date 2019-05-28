Бывший мэр Тегерана признался в убийстве жены

Читайте также

Бывший мэр Тегерана признался в убийстве жены

90

Фото © РИА "Новости" / Алексей Филиппов

Ранее СМИ сообщали, что молодая женщина была убита в собственном доме выстрелом в сердце.

Бывший мэр Тегерана Мохаммад Али Наджафи признался в убийстве жены Митры Наджафи. Он выстрелил в женщину во время ссоры. Об этом сообщается на портале Fars.

Наджафи признался в убийстве супруги, объяснив совершённое преступление семейными неурядицами, — рассказала представитель прокуратуры Мохаммад Шарияри.

Ранее СМИ сообщали, что молодая женщина была убита в собственном доме выстрелом в сердце. Наджафи был также советником президента Ирана Хасана Рухани по экономическим вопросам. Убитая Митра Наджафи была его второй женой.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×